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FAVBET підтримає створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

FAVBET підтримає створення комплексної системи запобігання ігровій залежності в Україні

Київ • УНН

 • 497733 перегляди

КИЇВ. 5 жовтня. УНН. 3 жовтня 2023 року в агенції Укрінформ відбувся круглий стіл на тему «Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності» за участі державних інституцій, бізнесу та громадськості, передає УНН.

Подію було організовано ГС «Центр відповідальної гри» спільно з Міністерством соціальної політики України. Серед учасників — експерти Національної соціальної сервісної служби України, КРАІЛ, Інституту судової психіатрії МОЗ України, а також представники грального бізнесу та фахівці з питань попередження та боротьби з ігровою залежністю.

Головною темою стала розбудова в Україні комплексної системи запобігання лудоманії, її лікування, а також реабілітації та надання соціальних послуг особам з ігровою залежністю.

Учасники круглого столу погодилися, що дієва та ефективна система попередження та боротьби з ігровою залежністю має включати в себе не лише медичну допомогу громадянам, що вже страждають на лудоманію, а й соціальну підтримку людей з групи ризику, а також тих, хто потребує соціальної реадаптації після лікування.

За словами очільниці «Центру відповідальної гри» Ольги Ісаєвої, в 2023 році під егідою МОЗ в Україні пройшло перше національне дослідження ігрової залежності. Його результати підсвітили низку проблем у цій сфері, зокрема — питання ефективного виявлення осіб, яким потрібна фахова допомога у зв’язку з наявністю ігрової залежності або які перебувають на межі її виникнення.

Саме тому «Центр відповідальної гри» разом з Міністерством соціальної політики України прийняли рішення запустити проєкт із впровадження в нашій державі системи надання соціальних послуг людям з ігровою залежністю. Головним меценатом проєкту стане компанія FAVBET, яка перед цим також підтримала дослідження та першою серед компаній галузі надала фахівцям можливість проводити дослідження в своїх закладах.

Першим кроком до появи в Україні мережі надання соціальних послуг особам з ігровою залежністю, стане розробка державного стандарту соціальної послуги «Соціально-психологічна реабілітація осіб з ігровою залежністю», який включатиме консультування, психологічну допомогу, правову допомогу, представництво інтересів та соціальну підтримку.

Представники Міністерства соціальної політики України наголосили, що цей стандарт має бути єдиним для всіх надавачів соціальних послуг, а до його створення мають бути залучені всі цільові групи — не лише надавачі, а й отримувачів соціальних послуг.

Членкиня КРАІЛ Христина Дутка звернула увагу на те, що державна політика у даній сфері має базуватись на трьох китах. Перший — це просвітницька робота, роз’яснення гравцям, що азартні гри — дозвілля, а не спосіб заробітку. Другий — надання медичної допомоги тим, хто потрапив у пастку залежності. Нарешті, третій кит — це послуги соціальної реабілітації людей, які подолали залежність та прагнуть повернутись до звичного суспільного життя.

Представниця головного меценату проєкту компанії FAVBET Ксенія Тюрікова зазначила, що для України зараз важливо працювати з проблематикою гральної залежності, адже легальний ринок азартних ігор країни знаходиться на етапі розвитку та має формуватись, виходячи з потреб безпеки та комфорту гравців.

Саме тому FAVBET підтримує створення в Україні комплексної та ефективної національної системи попередження лудоманії, яка допоможе запобігати гральній залежності та працювати з проблемними гравцями. Поява подібної системи стане чудовим прикладом ефективної взаємодії держави, громадськості та соціально відповідального бізнесу, що діють в інтересах українського суспільства.

Автор фото — Яна Качанова

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