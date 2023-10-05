FAVBET поддержит создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

ukru
Эксклюзив
06:36 • 31602 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 59118 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 119916 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 153976 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 125440 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 120764 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 154290 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116386 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 122858 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130586 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

Мэр Венеции наградил украинца, спасшего жизнь раненому ножом мужчине

13 марта, 00:27 • 44496 просмотра
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

02:27 • 25217 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

03:06 • 103638 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

03:33 • 23947 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 82226 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 119916 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 153976 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 114175 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 121284 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 154290 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 5680 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 143502 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 151123 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 155571 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 153668 просмотра
Актуальное
FAVBET поддержит создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

FAVBET поддержит создание комплексной системы предотвращения игровой зависимости в Украине

Киев • УНН

 • 497732 просмотра

КИЕВ. 5 октября. УНН. 3 октября 2023 года в агентстве Укринформ состоялся круглый стол по теме «Впровадження в Україні соціальних послуг для людей з ризиком ігрової залежності» с участием государственных институтов, бизнеса и общественности, передает УНН.

Событие было организовано ГС «Центр ответственной игры» совместно с Министерством социальной политики Украины. Среди участников — эксперты Национальной социальной сервисной службы Украины, КРАИЛ, Института судебной психиатрии Минздрава Украины, а также представители игорного бизнеса и специалисты по предупреждению и борьбе с игровой зависимостью.

Главной темой стало развитие в Украине комплексной системы предотвращения лудомании, ее лечения, а также реабилитации и предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью.

Участники круглого стола согласились, что действенная и эффективная система предупреждения и борьбы с игровой зависимостью должна включать в себя не только медицинскую помощь гражданам, уже страдающим лудоманией, но и социальной поддержкой людей из группы риска, а также нуждающихся в социальной реадаптации после лечения.

По словам главы Центра ответственной игры Ольги Исаевой, в 2023 году под эгидой Минздрава в Украине прошло первое национальное исследование игровой зависимости. Его результаты подсветили ряд проблем в этой сфере, в частности — вопрос эффективного выявления лиц, нуждающихся в профессиональной помощи в связи с наличием игровой зависимости или находящихся на грани ее возникновения.

Именно поэтому Центр ответственной игры вместе с Министерством социальной политики Украины приняли решение запустить проект по внедрению в нашем государстве системы предоставления социальных услуг людям с игровой зависимостью. Главным меценатом проекта станет компания FAVBET, которая перед этим также поддержала исследование и первой среди компаний отрасли предоставила специалистам возможность проводить исследования в своих заведениях.

Первым шагом к появлению в Украине сети предоставления социальных услуг лицам с игровой зависимостью станет разработка государственного стандарта социальной услуги «Социально-психологическая реабилитация лиц с игровой зависимостью», который будет включать консультирование, психологическую помощь, правовую помощь, представительство интересов и социальную поддержку.

Представители Министерства социальной политики Украины подчеркнули, что этот стандарт должен быть единым для всех поставщиков социальных услуг, а к его созданию должны быть привлечены все целевые группы — не только поставщики, но и получатели социальных услуг.

Член КРАИЛ Кристина Дутка обратила внимание на то, что государственная политика в данной сфере должна базироваться на трех китах. Первый – это просветительская работа, разъяснение игрокам, что азартные игры – досуг, а не способ заработка. Второй — оказание медицинской помощи попавшим в ловушку зависимости. Наконец, третий кит — услуги социальной реабилитации людей, которые преодолели зависимость и стремятся вернуться к привычной общественной жизни.

Представитель главного мецената проекта компании FAVBET Ксения Тюрикова отметила, что для Украины сейчас важно работать с проблематикой игорной зависимости, ведь легальный рынок азартных игр страны находится на этапе развития и должен формироваться исходя из потребностей безопасности и комфорта игроков.

Именно поэтому FAVBET поддерживает создание в Украине комплексной и эффективной национальной системы предупреждения лудомании, которая поможет предотвращать игровую зависимость и работать с проблемными игроками. Появление подобной системы станет отличным примером эффективного взаимодействия государства, общественности и социально ответственного бизнеса, действующих в интересах общества.

Автор фото — Яна Качанова

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы