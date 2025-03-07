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Favbet Foundation та FAST завершили перший етап навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України

Київ • УНН

 • 14606 перегляди

Завершено перший етап тренінгів з першої допомоги для спортивної спільноти України. 212 представників 7 олімпійських видів спорту пройшли 8-годинні навчання з порятунку життя.

Favbet Foundation та FAST завершили перший етап навчань із першої допомоги для спортивної спільноти України

Favbet Foundation спільно з експертами FAST підбили підсумки першого етапу масштабного освітнього проєкту, спрямованого на підвищення рівня безпеки у спортивному середовищі. Завдяки серії тренінгів протягом січня-лютого 2025 року більш як 200 представників спортивної спільноти змогли опанувати навички першої допомоги в критичних ситуаціях.

Під час першого етапу було проведено 10 комплексних тренінгів, у яких взяли участь 212 тренерів, спортсменів та працівників спортивної інфраструктури у 7 олімпійських видах спорту: спортивна гімнастика, важка атлетика, легка атлетика, дзюдо, веслування, греко-римська та вільна боротьба.

В ході 8-годинних занять учасники навчались серцево-легеневій реанімації, зупинці кровотеч, наданню першої допомоги при інфаркті та інсульті, правильному виклику швидкої допомоги, а також забезпеченню власної безпеки.

Тренінги проходили у форматі інтерактивних занять, де кожен мав змогу відпрацювати навички під наглядом професійних інструкторів FAST.

Фото: FAST Перша допомога і спецпідготовка

"Мене дуже вразив професіоналізм інструкторів та наповнення програми. Це безцінні знання, які мають бути доступним для всіх тренерів і спортсменів" — розповідає Микита Мельников, член збірної України зі спортивної гімнастики, якому пощастило потрапити на перший тренінг в межах проєкту.

Враховуючи високу зацікавленість і позитивні відгуки, Favbet Foundation та FAST планують масштабування проєкту. У 2025 році організатори планують проведення додаткових тренінгів для ще 1600–1800 представників спортивної спільноти.

"Перед нами стоїть амбітне завдання — зробити навчання першій допомозі системним процесом у спортивному середовищі. Попит на такі знання лише зростає, і ми вдячні нашим партнерам, завдяки яким можемо розширювати цей проєкт", — каже директорка FAST Євгенія Згурова.

У FAST також відзначили, що мають достатньо досвіду та ресурсів для реалізації цих амбітних планів, адже працюють з 2014 року та за цей час провели тренінги з першої допомоги для більш як 70 000 громадян.

У фонді Favbet Foundation, який системно сприяє розвитку українського спорту та соціальних ініціатив, заявили про свою подальшу підтримку проєкту.

"Ми переконані, що кожен український спортсмен повинен бути готовим діяти у надзвичайних ситуаціях не лише на змаганнях, а й у житті, особливо сьогодні. Цей проєкт — ще один важливий внесок у зміцнення культури безпеки та взаємодопомоги  в українському спорті", — наголошують у Favbet Foundation.

Фото на головній: FAST Перша допомога і спецпідготовка

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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