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Фонд Favbet и FAST завершили первый этап обучения по оказанию первой помощи для спортивного сообщества Украины

Киев • УНН

 • 14587 просмотра

Завершен первый этап тренингов по первой помощи для спортивного сообщества Украины. 212 представителей 7 олимпийских видов спорта прошли 8-часовые занятия по спасению жизни.

Фонд Favbet и FAST завершили первый этап обучения по оказанию первой помощи для спортивного сообщества Украины

Фонд Favbet совместно с экспертами FAST подвели итоги первого этапа масштабного образовательного проекта, направленного на повышение уровня безопасности в спортивной среде. Благодаря серии тренингов в январе-феврале 2025 года более 200 представителей спортивного сообщества смогли овладеть навыками оказания первой помощи в критических ситуациях.​

В ходе первого этапа было проведено 10 комплексных тренингов, в которых приняли участие 212 тренеров, спортсменов и работников спортивной инфраструктуры в 7 олимпийских видах спорта: спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, легкая атлетика, дзюдо, гребля, греко-римская и вольная борьба.​

В ходе 8-часовых занятий участники обучались сердечно-легочной реанимации, остановке кровотечений, оказанию первой помощи при инфаркте и инсульте, правильному вызову скорой помощи, а также обеспечению собственной безопасности.​

Тренинги проходили в формате интерактивных занятий, где каждый имел возможность отработать навыки под наблюдением профессиональных инструкторов FAST.​

Фото: FAST Первая помощь и спецподготовка​

"Меня очень впечатлил профессионализм инструкторов и содержание программы. Это бесценные знания, которые должны быть доступны для всех тренеров и спортсменов", — рассказывает Никита Мельников, член сборной Украины по спортивной гимнастике, которому посчастливилось попасть на первый тренинг в рамках проекта.​

Учитывая высокий интерес и положительные отзывы, фонд Favbet и FAST планируют масштабирование проекта. В 2025 году организаторы планируют проведение дополнительных тренингов для еще 1600–1800 представителей спортивного сообщества.​

"Перед нами стоит амбициозная задача — сделать обучение первой помощи системным процессом в спортивной среде. Спрос на такие знания только растет, и мы благодарны нашим партнерам, благодаря которым можем расширять этот проект", — говорит директор FAST Евгения Згурова.​

В FAST также отметили, что имеют достаточно опыта и ресурсов для реализации этих амбициозных планов, ведь работают с 2014 года и за это время провели тренинги по первой помощи для более чем 70 000 граждан.​

В фонде Favbet Foundation, который системно способствует развитию украинского спорта и социальных инициатив, заявили о своей дальнейшей поддержке проекта.​

"Мы убеждены, что каждый украинский спортсмен должен быть готов действовать в чрезвычайных ситуациях не только на соревнованиях, но и в жизни, особенно сегодня. Этот проект — еще один важный вклад в укрепление культуры безопасности и взаимопомощи в украинском спорте", — подчеркивают в Favbet Foundation.

Фото на главной: FAST Первая помощь и спецподготовка

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