Евакуація показала, що Міністерство інфраструктури і його глава нездатні приймати рішення – експерт

“Влада вживає неадекватні й непрофесійні рішення майже на всіх рівнях. Карантин введено практично по всьому світу, але дії нашої влади в цих умовах часто завдають більше шкоди, ніж користі. Нескладно було здогадатися, що якщо президент України закликає українців повернутися додому з-за кордону якомога швидше, то в умовах закриття кордонів це буде зробити нелегко”, — констатує Кушнірук.

На його думку, необхідно було розробити дієвий план евакуації. Однак тисячі українців на кордоні в Польщі і скандали, що супроводжували повернення людей з В’єтнаму і Катару показали, що держава в особі Міністерства інфраструктури, як раніше Міністерства охорони здоров’я, не впоралося із завданням.

“Безумовно, Владислав Криклій (міністр інфраструктури України — ред.) не є самостійною фігурою і не він приймає рішення про виділення грошей з бюджету на евакуацію наших громадян і їх подальше розміщення в готелях на карантин. Але в його силах було підняти ці важливі питання”, — підкреслив експерт.

Кушнірук нагадав, що на даний момент за кордоном залишилося близько 9 000 українців.

“І я не впевнений, що їх повернуть без того приниження, через яке пройшли ті, хто повертався з Польщі та інших країн. Все говорить про те, що наша інфраструктура в будь-якій іншій кризовій ситуації також буде паралізована”, — прогнозує голова експертної ради Українського аналітичного центру.