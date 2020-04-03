Евакуація показала, що Міністерство інфраструктури і його глава нездатні приймати рішення – експерт

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. Непрофесійні дії влади в зв'язку з вимушеною евакуацією українців з-за кордону продемонстрували нездатність держави і конкретних міністерств діяти в нестандартних умовах. Таку оцінку ситуації дав голова експертної ради Українського аналітичного центру Борис Кушнірук.

“Влада вживає неадекватні й непрофесійні рішення майже на всіх рівнях. Карантин введено практично по всьому світу, але дії нашої влади в цих умовах часто завдають більше шкоди, ніж користі. Нескладно було здогадатися, що якщо президент України закликає українців повернутися додому з-за кордону якомога швидше, то в умовах закриття кордонів це буде зробити нелегко”, — констатує Кушнірук.

На його думку, необхідно було розробити дієвий план евакуації. Однак тисячі українців на кордоні в Польщі і скандали, що супроводжували повернення людей з В’єтнаму і Катару показали, що держава в особі Міністерства інфраструктури, як раніше Міністерства охорони здоров’я, не впоралося із завданням.

“Безумовно, Владислав Криклій (міністр інфраструктури України — ред.) не є самостійною фігурою і не він приймає рішення про виділення грошей з бюджету на евакуацію наших громадян і їх подальше розміщення в готелях на карантин. Але в його силах було підняти ці важливі питання”, — підкреслив експерт.

Кушнірук нагадав, що на даний момент за кордоном залишилося близько 9 000 українців.

“І я не впевнений, що їх повернуть без того приниження, через яке пройшли ті, хто повертався з Польщі та інших країн. Все говорить про те, що наша інфраструктура в будь-якій іншій кризовій ситуації також буде паралізована”, — прогнозує голова експертної ради Українського аналітичного центру.

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