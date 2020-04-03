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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 59465 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Эвакуация показала, что Министерство инфраструктуры и его глава неспособны принимать решения – эксперт

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. Непрофессиональные действия власти в связи с вынужденной эвакуацией украинцев из-за границы продемонстрировали неспособность государства и конкретных министерств действовать в нестандартных условиях. Такую оценку ситуации дал глава экспертного совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

“Власти принимают неадекватные и непрофессиональные решения почти на всех уровнях. Карантин введен практически по всему миру, но действия наших властей в этих условиях часто наносят больше вреда, чем пользы. Несложно было догадаться, что если президент Украины призывает украинцев вернуться домой из-за границы как можно скорее, то в условиях закрытия границ это будет сделать нелегко”, — констатирует Кушнирук.

По его мнению, необходимо было разработать действенный план эвакуации. Однако тысячи украинцев на границе в Польше и скандалы, сопровождавшие возвращение людей из Вьетнама и Катара показали, что государство в лице Министерства инфраструктуры, как ранее Министерства здравоохранения, не справилось с задачей.

“Безусловно, Владислав Криклий (министр инфраструктуры Украины — ред.) не является самостоятельной фигурой и не он принимает решение о выделении денег из бюджета на эвакуацию наших граждан и их дальнейшее размещение в гостиницах на карантин. Но в его силах было поднять эти важные вопросы”, — подчеркнул эксперт.

Кушнирук напомнил, что на данный момент за рубежом осталось около 9 000 украинцев.

“И я не уверен, что их вернут без того унижения, через которое прошли те, кто возвращался из Польши и других стран. Все говорит о том, что наша инфраструктура в любой другой кризисной ситуации также будет парализована”, — прогнозирует глава экспертного совета Украинского аналитического центра.

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