Етнічна чистка: таліби виганяють людей із Панджшеру

Цитата

“Вони здійснюють етнічні чистки, і світ все ще стежить і ігнорує цю ситуацію. Ми закликаємо міжнародне співтовариство припинити ці військові злочини”, — пише Назарі.

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V

— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021

Контекст

Рух "Талібан“розгорнув масштабну операцію по встановленню контролю над Афганістаном після оголошення США навесні про намір вивести з країни свої збройні сили. 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані склав повноваження і покинув країну, а бойовики “Талібану” без бою увійшли в Кабул.

Незгодні з владою радикалів сили організували в Панджшері опір, який очолив Ахмад Масуд, син польового командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Підтримати його закликав колишній віцепрезидент Амрулла Салех, який оголосив себе виконуючим обов’язки глави держави.

Сили опору талібам виступили зі спростуванням заяв бойовиків про захоплення Панджшеру. Таліби вбили в Панджшері речника афганських повстанців.