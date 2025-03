Этническая чистка: талибы выгоняют людей с Панджшера

Цитата

“Они осуществляют этнические чистки, и мир все еще следит и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления”, — пишет Назари.

The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V

— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021

Контекст

Движение "Талибан“развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики “Талибана” без боя вошли в Кабул.

Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства.

Силы сопротивления талибам выступили с опровержением заявлений боевиков о захвате Панджшер. Талибы убили в Панджшере представителя афганских повстанцев.