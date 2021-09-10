Этническая чистка: талибы выгоняют людей с Панджшера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. Талибы выгнали тысячи людей из провинции Панджшер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Twitter представителя “Фронта национального сопротивления Афганистана” Али Назари.
Цитата
“Они осуществляют этнические чистки, и мир все еще следит и игнорирует эту ситуацию. Мы призываем международное сообщество прекратить эти военные преступления”, — пишет Назари.
The Taliban have expelled thousands of ppl from Panjshir. They are committing ethnic cleansing & the world is still watching and ignoring this situation. We urge the International Community to stop these war crimes. #SavePanjshir #NationalUprising #StandWithPanjshir pic.twitter.com/EacOvyXK5V— Ali Maisam Nazary (@alinazary) September 9, 2021
Контекст
Движение "Талибан“развернул масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики “Талибана” без боя вошли в Кабул.
Несогласные с властью радикалов силы организовали в Панджшере сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001). Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства.
Силы сопротивления талибам выступили с опровержением заявлений боевиков о захвате Панджшер. Талибы убили в Панджшере представителя афганских повстанцев.