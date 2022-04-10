Естонія почала анулювати візи за демонстрацію російської ворожої символіки

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Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії не дозволяє публічно демонструвати георгіївські стрічки та інші символи, що використовуються рф у війні проти України, - такі як латинські літери "Z" і "V".

Кільком порушникам, станом на 8 квітня, було анульовано візи.

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"Звертаємо увагу на різні речі: горезвісна літера "Z", георгіївські стрічки, елементи обмундирування російської армії. Такі речі завжди привертають нашу увагу та ведуть до того, що власника такої символіки відправляють на додаткову перевірку та з ним проводиться бесіда. У ході цієї бесіди з'ясовується, як з ним вчинять далі", - сказав начальник прикордонного пункту в південно-східній Естонії Петер Маран.

Раніше

Уряд Естонії погодив зміни до Пенітенціарного кодексу країни, які передбачають адміністративну відповідальність за публічну демонстрацію російської символіки та кримінальне покарання за допомогу у війні на боці рф проти України.