Естонія не ратифікує договір про кордон з РФ

КИЇВ. 7 січня. УНН. Правляча коаліція в Естонії домовилася про те, що не буде ратифікувати договір про кордон з Росією. Про це заявив у вівторок спікер Рійгікогу (парламенту Естонії) Хенн Піллуаас. Про це повідомляє ERR, інформує УНН.