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Естонія не ратифікує договір про кордон з РФ

Естонія не ратифікує договір про кордон з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 січня. УНН. Правляча коаліція в Естонії домовилася про те, що не буде ратифікувати договір про кордон з Росією. Про це заявив у вівторок спікер Рійгікогу (парламенту Естонії) Хенн Піллуаас. Про це повідомляє ERR, інформує УНН.

Як повідомляє видання, спікер парламенту Хенн Піллуаас зазначив, що навіть якщо договір про кордон буде ратифікований Держдумою, Естонії не слід ратифікувати цей документ зі свого боку.

"Позиція коаліції полягає в тому, що ми не будемо просуватися з ратифікацією прикордонного договору. Безсумнівно, нам не слід його ратифікувати. Якщо ми укладемо новий договір про кордон і відмовимося від тих територій (частини російських територій, які, відповідно до Тартуського мирного договору 1920 року, належали Естонії - ред.), це буде мати величезні юридичні наслідки. По-перше, ми анулюємо Тартуський мирний договір. У зв'язку з цим анулюється і наша правонаступність, що означає автоматичну зміну складу наших громадян і т.д. Це виключно небезпечний шлях", - заявив спікер.

Лінія естонсько-російського держкордону була узгоджена в 2005 році після майже 11 років переговорів. Тоді ж був підписаний прикордонний договір, але після його внесення на ратифікацію до естонського парламенту депутати включили в преамбулу згадку Тартуського договору 1920 року. У цих умовах Москва відкликала свій підпис, а процес залишився юридично незавершеним.

Переговори поновилися в кінці 2012 року. Відповідний договір, підписаний в лютому 2014 року главами МЗС Естонії і РФ, для вступу в силу повинен бути ратифікований парламентами обох країн.

За умовами Тартуського договору, укладеного між РРФСР і Естонією 2 лютого 1920 року, Івангород і частина Печорського району належали Естонії. Після входження республіки до складу СРСР в 1940 році зазначені території відійшли РРФСР.

Як повідомлялося раніше в УНН, спікер парламенту Естонії заявив, що з РФ досі має силу Тартуський договір 1920 року.

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