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Ердоган принесе присягу і офіційно вступить на посаду президента Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Інавгурація президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, який здобув перемогу на виборах 24 червня, пройде в понеділок в Анкарі, передає УНН з посиланням на ТАРС.

Як повідомив офіційний представник турецького лідера Ібрагім Калин, о 16:30 за місцевим часом (15:30 за київським) президент Ердоган принесе присягу у Великих національних зборах Туреччини (парламент). Потім, згідно з традицією, він відправиться в Аниткабір — мавзолей засновника Турецької Республіки Мустафи Кемаля Ататюрка, де залишить пам’ятний запис у книзі почесних гостей.

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Після цього о 18:00 (17:00 за київським часом) у президентському палаці відбудеться офіційна церемонія переходу від парламентської форми правління до президентської, пізніше — урочистий вечерю, на якому будуть присутні лідери понад двадцять країн. Також в Анкару прибудуть лідери і глави кабінетів міністрів України, Болгарії, Боснії і Герцеговини, Венесуели, Гвінеї, Грузії, Замбії, Казахстану, Киргизії, Македонії, Пакистану, Сомалі, Росії.

У понеділок форма правління в Туреччині зміниться з парламентської на президентську, а глава держави отримає право самостійно і без обов’язкового схвалення парламенту формувати кабінет міністрів, призначати необмежену кількість віце-президентів, буде відповідати за підготовку бюджету. За парламентом збережуться виключно законотворчі повноваження і право обмеженого контролю за діяльністю уряду і президента. Процес трансформації влади підтримали громадяни республіки на референдумі в квітні минулого року. За перехід до президентської системи правління тоді проголосував 51% з них.

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