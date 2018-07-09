Эрдоган принесет присягу и официально вступит в должность президента Турции

Как сообщил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калин, в 16:30 по местному времени (15:30 по киевскому) президент Эрдоган принесет присягу в Великом национальном собрании Турции (парламент). Затем, согласно традиции, он отправится в Аниткабир — мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей.

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После этого в 18:00 (17:00 мск) в президентском дворце состоится официальная церемония перехода от парламентской формы правления к президентской, позже — торжественный ужин, на котором будут присутствовать лидеры более двадцати стран. Также в Анкару прибудут лидеры и главы кабинетов министров Украины, Болгарии, Боснии и Герцеговины, Венесуэлы, Гвинеи, Грузии, Замбии, Казахстана, Киргизии, Македонии, Пакистана, Сомали, России.

В понедельник форма правления в Турции изменится с парламентской на президентскую, а глава государства получит право самостоятельно и без обязательного одобрения парламента формировать кабинет министров, назначать неограниченное количество вице-президентов, будет отвечать за подготовку бюджета. За парламентом сохранятся только законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью правительства и президента. Процесс трансформации власти поддержали граждане республики на референдуме в апреле прошлого года. За переход к президентской системе правления тогда проголосовали 51% из них.