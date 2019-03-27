Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Станом на 27 березня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 15-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 21-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Рівненської АЕС 22-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 9-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 123-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 4 030 МВт, РАЕС — 2 415 МВт, ЮУАЕС — 2 010 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
Відмічається, минулої доби, 26 березня, станціями вироблено 228,18 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатомі” запевняють, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, 19 березня, енергоблок № 2 Южно-Української АЕС відключено від мережі для проведення планового капітального ремонту.