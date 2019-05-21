Енергосистема України працює без п’яти атомних блоків
Київ • УНН
КИЇВ. 21 травня. УНН. Станом на 21 травня в роботі перебувають 10 з 15 енергоблоків на атомних станціях України, передає УНН з посиланням на прес-службу “Енергоатому”.
“На енергоблоці № 2 Запорізької АЕС 70-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 4 Запорізької АЕС 76-а доба середнього планового ремонту. На енергоблоці № 2 Южно-Української АЕС 64-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 3 Южно-Української АЕС 6-а доба капітального планового ремонту. На енергоблоці № 1 Хмельницької АЕС 178-а доба середнього планового ремонту”, — йдеться у повідомленні.
Диспетчерські графіки генерації становлять: для ЗАЕС — 3 890 МВт, РАЕС — 2 750 МВт, ЮУАЕС — 970 МВт, ХАЕС — 1 010 МВт.
Зазначається, минулої доби, 20 травня, станціями вироблено 206,82 млн кВт-г електроенергії.
В “Енергоатомі” додали, радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках АЕС ‒ у межах норми.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної галузі наполягатиме на запуску ринку електричної енергії в Україні вже з 1 липня.