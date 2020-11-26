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Енергоатом ремонтує енергоблок Запорізької АЕС вже 225 днів

Енергоатом ремонтує енергоблок Запорізької АЕС вже 225 днів

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Три енергоблоки українських АЕС не виведені в експлуатацію до осінньо-зимового періоду. Найдовше "Енергоатом" ремонтує енергоблок №5 Запорізької АЕС, повідомляє УНН із посиланням на дані генкомпанії.

Так, за даними "Енергоатому", сьогодні у роботі тільки 11 із 15 енергоблоків України. Ще три знаходяться у плановому середньому ремонті і один - Рівненської АЕС - виведений у капремонт два тижні тому.

Найтриваліший плановий (середній) ремонт на Запорізькій АЕС - 225 діб або 7,5 місяців. На Хмельницькій АЕС - 90 діб, на Рівненській - 82 доби. Відзначимо, що енергоблок №5 Запорізької АЕС був у ремонті і у 2016 році, і у 2019 році.

Несвоєчасний висновок із ремонту цих енергоблоків, як повідомлялося раніше, вже спровокував дефіцит атомної електроенергії і стрибки цін. Серед причин тривалих ремонтів - несвоєчасна закупівля обладнання і неякісні роботи.

Раніше УНН повідомляв, що "Енергоатом" визнав порушення на тендерах.

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