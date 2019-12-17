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Енергетичне співтовариство ЄС погодило сертифікацію Оператора ГТС України - Нафтогаз

Енергетичне співтовариство ЄС погодило сертифікацію Оператора ГТС України - Нафтогаз

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні Секретаріат Енергетичного співтовариства оприлюднив позитивний висновок щодо сертифікації ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ) як оператора газотранспортної системи, пише УНН з посиланням на пресслужбу НАК “Нафтогаз України”.

“Ми вдячні Секретаріату Енергетичного співтовариства за швидкий розгляд і позитивний висновок щодо сертифікації ОГТСУ. Це надзвичайно важливий крок до завершення анбандлінгу. Україна вкотре продемонструвала, що виконує свої зобов’язання. Я впевнений, що новий оператор української ГТС вже з 1 січня 2020 року успішно розпочне діяльність поза межами групи Нафтогаз”, — зазначив голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв.

Відповідно до вимоги Постанови НКРЕКП № 2482 від 22.11.2019 року (розділ 5), якою національний Регулятор схвалив попереднє рішення про сертифікацію ТОВ “Оператор ГТС України” (ОГТСУ), компанія сьогодні подала Комісії останні необхідні документи.

“Таким чином, процес відділення Оператора ГТС в процесі анбандлінгу вийшов на фінальну пряму. Наразі сформовані всі необхідні передумови для винесення остаточного рішення НКРЕКП щодо сертифікації ОГТСУ та щодо ліцензування компанії на право провадження господарської діяльності з транспортування природного газу з 01.01.2020 року. Крім того, до початку роботи нового Оператора НКРЕКП має розглянути і остаточно затвердити відповідні тарифи на транспортування газу українською ГТС”, — додали у НАК.

Як писав УНН, у Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій.

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