У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

ukru
08:36 • 85828 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

07:14 • 92679 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 110258 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 110481 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 122347 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 168770 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 267310 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 261940 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 255231 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 236392 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
3 м/с
26 %
755 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

ISW: росія збільшує зусилля зі зміни демографічного складу ТОТ України

21 березня, 03:10 • 97650 перегляди
Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

Вночі ворог атакував передмістя Одеси: є пошкодження та постраждалі

21 березня, 03:31 • 104554 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112712 перегляди
Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

Втрати ворога на війні в Україні подолали черговий психологічний рубіж

21 березня, 05:17 • 100230 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 92435 перегляди
Публікації
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

08:36 • 85828 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 110258 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 110481 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 92489 перегляди
Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

Всесвітній день домашнього господарства та день вермуту: що ще відзначають 21 березня

21 березня, 04:30 • 112731 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

09:51 • 31375 перегляди
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 103247 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 61328 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 148527 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 160639 перегляди
Актуальне
У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій

Київ • УНН

 • 13016 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Процес анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму. Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook, передає УНН.

"Анбандлінг Нафтогазу на фінішній прямій. До остаточного розділення - всього 2 тижні", - вказали у компанії.

Своєю чергою, у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомили, що "15 днів залишилось до завершення анбандлінгу та початку роботи незалежного Оператор ГТС України, з яким вже більше 65% учасників ринку уклали договори".

"Станом на сьогодні йде активний процес по оформленню дохідних договорів (з відкладальною обставиною), значна частина угод знаходиться на завершальному етапі, а з 345 клієнтами ми вже підписали контракти", - зазначили в Операторі ГТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: НКРЕКП попередньо схвалила сертифікацію оператора ГТС України

Як зазначається, найсерйозніший підхід показали газовидобувні підприємства – завчасно угоду уклали 46 із 62 присутніх на ринку України. "Також про безперервний перехід від старого оператора ГТС до нового подбали замовники послуг транспортування – з договором вже 263 із приблизно 350 активних на ринку. Окремо варто відзначити цікавість зі сторони нерезидентів – 11 таких замовників послуг також вже стали нашими клієнтами", - додали у ТОВ.

Також в Операторі ГТС вказали, що серед газозбутових підприємств 20 із 32 заключили договір. "Прямі споживачі наразі перебувають в процесі підписання – поки що оформити договір встигли 3 з 95", - вели далі у компанії.

"А ось серед операторів газорозподільних мереж – лише 2 із наявних 44 потурбувалися про свою майбутню співпрацю з оператором ГТС", - зауважили у ТОВ.

Нагадаємо, останній з підписаних Президентом для анбандлінгу закон, необхідний для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи згідно з європейськими правилами, набув чинності 11 грудня.

Додамо, 18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України", який передбачає відокремлення оператора ГТС. У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$71.58
Bitcoin
$84,046.30
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$43.55
Золото
$3,041.15
Ethereum
$1,966.88