У Нафтогазі заявили, що анбандлінг на фінішній прямій
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Процес анбандлінгу НАК "Нафтогаз України", що передбачає відокремлення незалежного оператора ГТС, вийшов на фінішну пряму. Про це йдеться у повідомленні НАК у Facebook, передає УНН.
"Анбандлінг Нафтогазу на фінішній прямій. До остаточного розділення - всього 2 тижні", - вказали у компанії.
Своєю чергою, у ТОВ "Оператор ГТС України" повідомили, що "15 днів залишилось до завершення анбандлінгу та початку роботи незалежного Оператор ГТС України, з яким вже більше 65% учасників ринку уклали договори".
"Станом на сьогодні йде активний процес по оформленню дохідних договорів (з відкладальною обставиною), значна частина угод знаходиться на завершальному етапі, а з 345 клієнтами ми вже підписали контракти", - зазначили в Операторі ГТС.
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Як зазначається, найсерйозніший підхід показали газовидобувні підприємства – завчасно угоду уклали 46 із 62 присутніх на ринку України. "Також про безперервний перехід від старого оператора ГТС до нового подбали замовники послуг транспортування – з договором вже 263 із приблизно 350 активних на ринку. Окремо варто відзначити цікавість зі сторони нерезидентів – 11 таких замовників послуг також вже стали нашими клієнтами", - додали у ТОВ.
Також в Операторі ГТС вказали, що серед газозбутових підприємств 20 із 32 заключили договір. "Прямі споживачі наразі перебувають в процесі підписання – поки що оформити договір встигли 3 з 95", - вели далі у компанії.
"А ось серед операторів газорозподільних мереж – лише 2 із наявних 44 потурбувалися про свою майбутню співпрацю з оператором ГТС", - зауважили у ТОВ.
Нагадаємо, останній з підписаних Президентом для анбандлінгу закон, необхідний для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи згідно з європейськими правилами, набув чинності 11 грудня.
Додамо, 18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України", який передбачає відокремлення оператора ГТС. У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.