Необхідний для відокремлення оператора ГТС закон набув чинності

Йдеться про закон "Про внесення змін до розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо створення умов для забезпечення виконання зобов'язань України з відокремлення діяльності з транспортування природного газу", який був опублікований в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" 10 грудня і набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, тобто, 11 грудня.

"Цей закон – останній з тих, які необхідно було ухвалити для завершення процесу створення незалежного оператора газотранспортної системи відповідно до європейських правил", - вказали раніше в Офісі Президента.

Закон вносить зміни до 2-го підрозділу розділу ХХ "Перехідні положення" Податкового кодексу, що передбачають до 1 січня 2021 року звільнення від оподаткування податком на додану вартість (ПДВ) операцій передачі з балансу платника податку на баланс іншої юридичної особи майна, що перебуває у державній власності, у складі магістральних газопроводів та всіх об'єктів і споруд, пов'язаних з ними єдиним технологічним процесом (основних засобів, нематеріальних активів, капітальних інвестицій), що використовуються для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами. При цьому норми пункту 198.5 статті 198 та статті 199 Податкового кодексу України до цих операцій також не застосовуватимуться.

Згідно з законом, до 1 січня 2022 року визначається за касовим методом дата виникнення податкових зобов’язань/податкового кредиту за операціями з постачання юридичній особі майна, що не перебуває у державній або комунальній власності, і яке використовується для забезпечення транспортування природного газу магістральними газопроводами та діяльності оператора ГТС.

Крім того, згідно з документом, тимчасово, до 1 січня 2021 року, не вважаються постачанням товарів (послуг) операції з надання (передачі) та повернення за договором позики природного газу, що використовується для забезпечення діяльності з транспортування природного газу магістральними газопроводами.

Перелік майна, що підпадає під дію цих норм, а також перелік суб’єктів господарювання із зазначеним обсягом природного газу затверджує Кабінет міністрів України.

Нагадаємо, 18 вересня уряд схвалив анбандлінг-план для НАК "Нафтогаз України", який передбачає відокремлення оператора ГТС.

У Єврокомісії позитивно оцінили анбандлінг-план України.