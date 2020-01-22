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Ексзахисник збірної України та ще троє гравців покинули стан ФК "Карпати"

Київ • УНН

 • 16692 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Львівські "Карпати" за взаємною згодою сторін припинив дію контрактів чотирьох футболістів. Про це повідомляє сайт "левів", передає УНН.

Ексзахисник збірної України та ще троє гравців покинули стан ФК "Карпати"

Контракти завершенні із захисниками Олександром Кучером, Олексієм Ковтуном, Сергієм Вакуленком та хавбеком Назаром Вербним.

37-річний ексзахисник збірної України Кучер став гравцем "зелено-білих" на початку серпня 2019 року. Важка травма завадила досвідченому оборонцю повноцінно відіграти у першій половині сезону (4 матчі в основному складі).

Вихованець київської школи футболу Ковтун приєднався до складу "левів" у 2018 році, провівши загалом за "Карпати" 22 поєдинки у Прем'єр-лізі.

Вакуленко, вихованець УФК (Харків) і донецького "Шахтаря", став гравцем львів’ян у минуле літнє міжсезоння, провівши за "Карпати" 16 матчів, а карпатівський вихованець Назар Вербний, дебютував в основному складі "левів" у 2016 році, і загалом одягав "зелено-білу" футболку у 49 матчах ПЛ.

Варто зазначити, що львівський клуб найближчим часом проведе ряд спарингів серед яких гра з чемпіоном Словаччини "Слованом", та чемпіоном Білорусї "Динамо-Брест".

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