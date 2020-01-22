Бывший защитник сборной Украины и еще трое игроков покинули ФК "Карпаты"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Львовские "Карпаты" по взаимному согласию сторон прекратил действие контрактов четырех футболистов. Об этом сообщает сайт "львов", передает УНН.
Контракты завершении с защитниками Александром Кучером, Алексеем Ковтуном, Сергеем Вакуленко и хавбеком Назаром Вербным.
37-летний ексзахисник сборной Украины Кучер стал игроком "зелено-белых" в начале августа 2019 года. Тяжелая травма помешала опытному защитнику полноценно играть в первой половине сезона (4 матча в основном составе).
Воспитанник киевской школы футбола Ковтун присоединился в состав "львов" в 2018 году, проведя всего за "Карпаты" 22 поединка в Премьер-лиге.
Вакуленко, воспитанник УФК (Харьков) и донецкого "Шахтера", стал игроком львовян в прошлое летнее межсезонье, проведя за "Карпаты" 16 матчей, а карпатовских воспитанник Назар Вербный, дебютировал в основном составе "львов" в 2016 году, и в целом надевал "зелено-белую" футболку в 49 матчах ПЛ.
Стоит отметить, что львовский клуб в ближайшее время проведет ряд спаррингов среди которых игра с чемпионом Словакии "Слованом", и чемпионом Беларусь "Динамо-Брест".