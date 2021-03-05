Експрацівниця "верховного суду ДНР" піде під суд
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Прокуратура Київської області скерувала до суду Дніпропетровщини обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 41-річної громадянки України, яка працювала головним спеціалістом у структурному підрозділі так званого “верховного суду” терористичної організації "ДНР". Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури, передає УНН.
Цитата:
“Прокуратурою Київської області за результатами спеціального досудового розслідування (in absentia) затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно 41-річної громадянки України за фактом участі в терористичній організації (ч.1 ст.258-3 КК України)”, — повідомили в пресслужбі.
Деталі
За даними слідчих, з 2015 по 2018 роки жінка була членом терористичної організації “ДНР”, виконувала функції представника влади, працюючи на посаді головного спеціаліста у структурному підрозділі “верховного суду” терористичної організації "ДНР", та, будучи членом громадського руху “Донецька Республіка”, входила до складу кваліфікаційної комісії, що приймала іспити у осіб, які претендували на здійснення нотаріальної діяльності в “ДНР”.
У листопаді 2019 року СБУ склала письмове повідомлення про підозру жінці, однак, у зв’язку з тим, що остання виїхала на тимчасово окуповану територію, вручити підозру особисто було неможливо. Її надіслали на електронну адресу підозрюваної, яка наступного дня підтвердила отримання підозри.
З 27 листопада 2019 року фігурантку оголошено у розшук.
“Наразі досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області для розгляду по суті”, — зазначили в прокуратурі.
Доповнення
Нагадаємо, минулого тижня заступнику керівника так званої “Міграційної служби МВС ДНР” заочно повідомлено про підозру у примусовій паспортизації громадян.
Зауважимо, у 2020 році контррозвідка Служби безпеки України викрила, зокрема, 40 учасників незаконних збройних формувань.