Експорт нафти зі США досяг рекордної позначки за останні три десятиліття

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Минулого тижня з портів США на закордонні ринки щодня вивозилося понад 11 мільйонів барелів нафти та продуктів, як дизельне паливо. Це максимальна кількість від лютого 1991 року.

Дизель очолив зростання з 20-відсотковим стрибком експорту, тоді як відтік сирої нафти перевищив 4 мільйони барелів на день другий тиждень поспіль — це сталося вперше з того часу, як законодавці скасували багаторічну заборону експорту наприкінці 2015 року.

Плани на 2023 рік

Продаж американської сирої нафти за кордоном наступного року має побити нові рекорди.

За словами найоптимістичніших представників нафтової галузі, відвантаження в середньому становитимуть понад 4 мільйони барелів на день протягом наступних кількох місяців та наступного року.

У світі, що бореться з однією з найгірших енергетичних криз в історії, США неухильно стають основним постачальником додаткових барелів. Швидше за все, вони залишиться в цьому становищі, оскільки резервні потужності ОПЕК+ обмежені, а ЄС сподівається згорнути більшу частину закупівель російської нафти у грудні.

Додамо

Постачальники зі США, які захопили частку ринку в Європі, ймовірно, утримуватимуть її протягом наступних двох років, оскільки інші виробники, у тому числі в Північному морі та Західній Африці, не так стабільно нарощували обсяги видобутку.

Останні два місяці азіатські країни скупили великі обсяги американської нафти, оскільки конкуренція з близькосхідними постачальниками загострюється. Тим не менш, великі обсяги російської нафти, як і раніше, прямують до Китаю та Індії після вторгнення в Україну.