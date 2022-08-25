Експорт нафти зі США досяг рекордної позначки за останні три десятиліття

$41.390.02
46.921.07
ukru
Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив
16:00 • 48897 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
13:44 • 55075 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 71844 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 78476 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 89097 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 140855 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 68355 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 145112 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 105574 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 68595 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
3м/с
36%
Популярнi новини

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 91299 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 88460 перегляди

Єврокомісія побоюється шпигунства США: співробітникам видають одноразові телефони

14:46 • 13034 перегляди

Трамп знову звинуватив Зеленського і Байдена у війні в Україні

14:54 • 14526 перегляди

Екс-міністр оборони Польщі Блащак: Меркель та Шольц несуть відповідальність за війну в Україні

16:26 • 15650 перегляди
Публікації

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

16:00 • 48859 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

14 квітня, 09:52 • 140811 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 168494 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 145087 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 257408 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 89006 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 91823 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 41402 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 44884 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 59632 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Експорт нафти зі США досяг рекордної позначки за останні три десятиліття

Київ • УНН

 • 114908 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. США відвантажили найбільше нафтопродуктів і продуктів нафтопереробки за останні три десятиліття. Країни, які страждають від нестачі енергії, все частіше звертаються до американських поставок, щоб запобігти дефіциту. Про це пише агенство Bloomberg, передає УНН.

Експорт нафти зі США досяг рекордної позначки за останні три десятиліття

Деталі

Минулого тижня з портів США на закордонні ринки щодня вивозилося понад 11 мільйонів барелів нафти та продуктів, як дизельне паливо. Це максимальна кількість від лютого 1991 року.

Дизель очолив зростання з 20-відсотковим стрибком експорту, тоді як відтік сирої нафти перевищив 4 мільйони барелів на день другий тиждень поспіль — це сталося вперше з того часу, як законодавці скасували багаторічну заборону експорту наприкінці 2015 року.

Плани на 2023 рік

Продаж американської сирої нафти за кордоном наступного року має побити нові рекорди.

За словами найоптимістичніших представників нафтової галузі, відвантаження в середньому становитимуть понад 4 мільйони барелів на день протягом наступних кількох місяців та наступного року.

У світі, що бореться з однією з найгірших енергетичних криз в історії, США неухильно стають основним постачальником додаткових барелів. Швидше за все, вони залишиться в цьому становищі, оскільки резервні потужності ОПЕК+ обмежені, а ЄС сподівається згорнути більшу частину закупівель російської нафти у грудні.

Додамо

Постачальники зі США, які захопили частку ринку в Європі, ймовірно, утримуватимуть її протягом наступних двох років, оскільки інші виробники, у тому числі в Північному морі та Західній Африці, не так стабільно нарощували обсяги видобутку.

Останні два місяці азіатські країни скупили великі обсяги американської нафти, оскільки конкуренція з близькосхідними постачальниками загострюється. Тим не менш, великі обсяги російської нафти, як і раніше, прямують до Китаю та Індії після вторгнення в Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.50
Bitcoin
$84,859.40
S&P 500
$5,408.10
Tesla
$249.00
Газ TTF
$34.50
Золото
$3,229.60
Ethereum
$1,647.59