Экспорт нефти из США достиг рекордной отметки за последние три десятилетия

Детали

На прошлой неделе из портов США на зарубежные рынки ежедневно вывозилось более 11 миллионов баррелей нефти и продуктов, как дизельное топливо. Это максимальное количество с февраля 1991 года.

Дизель возглавил рост с 20-процентным скачком экспорта, тогда как отток сырой нефти превысил 4 миллиона баррелей в день вторую неделю подряд — это произошло впервые с тех пор, как законодатели отменили многолетний запрет экспорта в конце 2015 года.

Планы на 2023 год

Продажа американской сырой нефти за рубежом в следующем году должна побить новые рекорды.

По словам самых оптимистичных представителей нефтяной отрасли, отгрузки в среднем составят более 4 миллионов баррелей в день в течение следующих нескольких месяцев и следующего года.

В мире, борющемся с одним из худших энергетических кризисов в истории, США неуклонно становятся основным поставщиком дополнительных баррелей. Скорее всего они останутся в этом положении, поскольку резервные мощности ОПЕК+ ограничены, а ЕС надеется свернуть большую часть закупок российской нефти в декабре.

Добавим

Поставщики из США, захватившие долю рынка в Европе, вероятно, будут удерживать ее в течение следующих двух лет, поскольку другие производители, в том числе в Северном море и Западной Африке, не столь стабильно наращивали объемы добычи.

Последние два месяца азиатские страны скупили большие объемы американской нефти, поскольку конкуренция с ближневосточными поставщиками обостряется. Тем не менее, большие объемы российской нефти по-прежнему направляются в Китай и Индию после вторжения в Украину.