Експертиза не виявила небезпечних речовин в алкоголі померлих в Красноярську
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Експертиза встановила, що в алкоголі, який пили четверо померлих, не було жодних небезпечних для життя і здоров'я речовин. Про це повідомляє прес-служба СК РФ у Красноярському краї, передає УНН.
“Вилучений під час огляду місця події алкоголь спрямований на експертизу, яка встановила, що ні метанолу, ні будь-якої іншої небезпечної для життя і здоров’я людини речовини в ньому не міститься”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наряду з іншими наразі відпрацьовується версія про смертельне отруєння потерпілих наркотичними речовинами. Розслідування триває.
Як повідомляв УНН, чотири людини померли в Красноярську після розпиття спиртних напоїв, в тому числі алкогольного коктейлю.
Так, на в одній з кімнат гуртожитку знайшли тіла чотирьох осіб: 32-річного чоловіка, його сестер 23 і 22 років, а також 38- жінки. Всі вони протягом робочого дня розпивали спиртні напої, зокрема вживали алкогольний коктейль під назвою “Тайм-аут”, який придбали в павільйоні.