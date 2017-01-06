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Экспертиза не выявила опасных веществ в алкоголе умерших в Красноярске

Экспертиза не выявила опасных веществ в алкоголе умерших в Красноярске

Киев • УНН

 • 7487 просмотра

КИЕВ. 6 января. УНН. Экспертиза установила, что в алкоголе, который пили четверо погибших, не было никаких опасных для жизни и здоровья веществ. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Красноярскому краю, передает УНН.

"Изъятый ​​при осмотре места происшествия алкоголь направлен на экспертизу, которая установила, что ни метанола, ни любого другого опасного для жизни и здоровья человека вещества в нем не содержится", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наряду с другими пока отрабатывается версия о смертельном отравлении пострадавших наркотическими веществами. Расследование продолжается.

Как сообщал УНН, четыре человека скончались в Красноярске после распития спиртных напитков , в том числе алкогольного коктейля.

Так, на в одной из комнат общежития нашли тела четырех человек: 32-летнего мужчины, его сестер 23 и 22 лет, а также 38-летней женщины. Все они в течение дня распивали спиртные напитки, в частности употребляли алкогольный коктейль под названием "Тайм-аут", который приобрели в павильоне.

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