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Експерти описали портрет потенційного покупця житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Більшість потенційних покупців житла - молоді одружені бізнесмени, повідомляє УНН з посиланням на консалтингову компанію "SV Development".

Більшість потенційних покупців житла — молоді одружені бізнесмени, повідомляє УНН з посиланням на консалтингову компанію “SV Development”.

Зокрема, портрет потенційного покупця наступний: одружений чоловік, віком 25-35 років, з однією неповнолітньою дитиною. Його індивідуальний дохід вище середнього, а він сам, як правило, займає керівну посаду або має власний бізнес.

Найбільший інтерес для них представляють квартири площею 50 — 60 кв. м і 61- 90 кв. м.

Ключовим фактором для покупців залишається ціна нерухомості. Саме на ній акцентували увагу і потенційні клієнти і ріелтори, думка яких також вивчалася під час опитування.

Уподобання щодо місця розташування квартири залишаються стандартними: квартира повинна бути поблизу станції метро, зупинок громадського транспорту, центрів рекреації, культури і відпочинку, у віддалені від несприятливих місць, джерел забруднення і галасливих вулиць.

Нагадаємо, згідно з останніми спостереженнями експертів, все більше киян вважають за краще працювати в столиці, а жити в передмісті. Сприяє такій тенденції два фактори: ціна і екологія.

За останніми даними, квартира в передмісті коштує приблизно в два рази менше, ніж в столиці.

Для прикладу можна навести новий житловий комплекс в Броварах — ЖК Scandia. Згідно з проектом, комплекс розрахований на 100 житлових будинків з власною масштабною інфраструктурою. На території комплексу передбачені школи, дитячі садочки, стадіон, спортивні та дитячі майданчики, парк з озером, амфітеатр для концертів і багато іншого.

За даними забудовника, комплекс є оптимальним рішенням для молодої сім’ї. При цьому вартість однокімнатної квартири становить близько 14 тис. доларів США, двокімнатної — близько 20 тис. доларів США і трикімнатної — близько 30 тис. доларів США. При цьому, за інформацією забудовника, комплекс розташований всього в 20 хвилинах їзди від центру столиці. 

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