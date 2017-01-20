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Эксперты описали портрет потенциального покупателя жилья

Эксперты описали портрет потенциального покупателя жилья

Киев • УНН

 • 6488 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Большинство потенциальных покупателей жилья - молодые женатые бизнесмены, сообщает УНН со ссылкой на консалтинговую компанию "SV Development".

Большинство потенциальных покупателей жилья - молодые женатые бизнесмены, сообщает УНН со ссылкой на консалтинговую компанию "SV Development".

В частности, портрет потенциального покупателя следующий: женатый мужчина в возрасте 25-35 лет, с одним несовершеннолетним ребенком. Его индивидуальный доход выше среднего, а он сам, как правило, занимает руководящую должность или имеет собственный бизнес.

Наибольший интерес для них представляют квартиры площадью 50-60 кв. м и 61-90 кв. м.

Ключевым фактором для покупателей остается цена недвижимости. Именно на ней акцентировали внимание и потенциальные клиенты и риелторы, мнение которых также изучалось в ходе опроса.

Предпочтения относительно места расположения квартиры остаются стандартными: квартира должна быть вблизи станции метро, ​​остановок общественного транспорта, центров рекреации, культуры и отдыха, в отдалении от неблагоприятных мест, источников загрязнения и шумных улиц.

Напомним, согласно последним наблюдениям экспертов, все больше киевлян предпочитают работать в столице, а жить в пригороде. Способствует такой тенденции два фактора: цена и экология.

По последним данным, квартира в пригороде стоит примерно в два раза меньше, чем в столице.

Для примера можно привести новый жилой комплекс в Броварах - ЖК Scandia. Согласно проекту, комплекс рассчитан на 100 жилых домов с собственной масштабной инфраструктурой. На территории комплекса предусмотрены школы, детские сады, стадион, спортивные и детские площадки, парк с озером, амфитеатр для концертов и многое другое.

По данным застройщика, комплекс является оптимальным решением для молодой семьи. При этом стоимость однокомнатной квартиры составляет около 14 тыс. долларов США, двухкомнатной - около 20 тыс. долларов США и трехкомнатной - около 30 тыс. долларов США. При этом, по информации застройщика, комплекс расположен всего в 20 минутах езды от центра столицы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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