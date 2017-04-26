Експерти назвали лідерів довіри серед забудовників
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Холдингову компанію “Київміськбуд” визнали лідером рейтингу серед забудовників, яким найбільше довіряють покупці квартир у столиці. Про це УНН повідомляє з посиланням на результати ранжуання, проведеного виданням “Власний рахунок”.
Результати ранжування вкотре підтвердили, що “Київміськбуд” є найбільш надійним забудовником українського ринку нерухомості.
Як зазначено у матеріалі, першочерговим завданням для покупця квартири є перевірка низки документів та дозволів забудовника.
“Аби уникнути проблем у майбутньому, необхідно перевірити у держорганах достовірність ліцензій та дозвільних документів забудовника, наскільки б ця ідея не здавалась важкою та масштабною. Адже мова йде про великі суми і не зважати на такі нюанси — дуже дороге задоволення. Мало яка компанія відкрито заявляє про введення чергового будинку і отримання юридичної адреси для нього. Нам вдалось знайти менше десятка таких, серед них — “Київміськбуд”, — йдеться у тексті.
До трійки лідерів також увійшли компанії “Укрбуд” та “Аркада”.