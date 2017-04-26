Эксперты назвали лидеров доверия среди застройщиков

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 20932 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 81453 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 141537 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 111305 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113097 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110302 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102593 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106477 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103140 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150100 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Эксперты назвали лидеров доверия среди застройщиков

Эксперты назвали лидеров доверия среди застройщиков

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Холдинговую компанию "Киевгорстрой" признали лидером рейтинга среди застройщиков, которым больше всего доверяют покупатели квартир в столице. Об этом УНН сообщает со ссылкой на результаты ранжирования, проведенного изданием "Личный счет".

Результаты ранжирования раз подтвердили, что "Киевгорстрой" является наиболее надежным застройщиком украинского рынка недвижимости.

Как указано в материале, первоочередной задачей для покупателя квартиры является проверка ряда документов и разрешений застройщика.

"Чтобы избежать проблем в будущем, необходимо проверить в госорганах достоверность лицензий и разрешительных документов застройщика, насколько бы эта идея не казалась тяжелой и масштабной. Ведь речь идет о больших суммах и не считать такие нюансы - очень дорогое удовольствие. Редко компания открыто заявляет о введении очередного дома и получения юридического адреса для него. Нам удалось найти менее десятка таких, среди них - "Киевгорстрой", - говорится в тексте.

В тройку лидеров также вошли компании "Укрбуд" и "Аркада".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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