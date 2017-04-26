Эксперты назвали лидеров доверия среди застройщиков

Результаты ранжирования раз подтвердили, что "Киевгорстрой" является наиболее надежным застройщиком украинского рынка недвижимости.

Как указано в материале, первоочередной задачей для покупателя квартиры является проверка ряда документов и разрешений застройщика.

"Чтобы избежать проблем в будущем, необходимо проверить в госорганах достоверность лицензий и разрешительных документов застройщика, насколько бы эта идея не казалась тяжелой и масштабной. Ведь речь идет о больших суммах и не считать такие нюансы - очень дорогое удовольствие. Редко компания открыто заявляет о введении очередного дома и получения юридического адреса для него. Нам удалось найти менее десятка таких, среди них - "Киевгорстрой", - говорится в тексте.

В тройку лидеров также вошли компании "Укрбуд" и "Аркада".