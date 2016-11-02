Експерт спрогнозував поведінку ринку пального взимку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Традиційно взимку ціни на пальне демонструють ріст у зв’язку з опалювальним сезоном. Проте, звичайно, ціни в основному залежатимуть від вартості нафтопродуктів на європейських ринках. Загалом, прогнозується більш-менш стабільна ціна до кінця року. Про це у коментарі УНН зазначив експерт паливного ринку Сергій Сапегін.
"До кінця року ми можемо говорити про наступне, що ми зараз входимо у опалювальний сезон, і традиційно зима - це був певний ріст цін на пальне, у зв’язку з опалювальним сезоном. Тому це залежить від того, на скільки буде холодною зима, з одного боку. З іншого боку, перед новим роком ми завжди бачимо пожвавлення торгівлі, але вона не відбувається у вигляді росту цін, а у вигляді акцій і залучення клієнтів за допомогою систем лояльності.
Тому, на мій погляд, навіть якщо буде ріст цін на європейські нафтопродукти, то український ринок, швидше за все, відреагує на ці фактори стримано і можна говорити про відносну цінову стабільність до кінця року, якщо, звісно, не буде якихось сильних зовнішніх факторів", - зазначив експерт.
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