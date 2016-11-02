Эксперт спрогнозировал поведение рынка горючего зимой

"До конца года мы можем говорить о следующем, что мы сейчас входим в отопительный сезон, и традиционно зима - это был определенный рост цен на горючее, в связи с отопительным сезоном. Поэтому это зависит от того, насколько холодной будет зима, с одной стороны. С другой стороны, перед новым годом мы всегда видим оживление торговли, но она не происходит в виде роста цен, а в виде акций и привлечения клиентов с помощью систем лояльности.

Поэтому, на мой взгляд, даже если будет рост цен на европейские нефтепродукты, то украинский рынок, скорее всего, отреагирует на эти факторы сдержанно и можно говорить об относительной стабильности цен до конца года, если, конечно, не будет каких-то сильных внешних факторов", - отметил эксперт.

Как сообщал УНН, сжиженный газ может подорожать на 70 коп.