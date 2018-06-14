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Експерт розповів про ситуацію в ДП "Укрекоресурси"

Експерт розповів про ситуацію в ДП "Укрекоресурси"

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Гучні заяви про ліквідацію корупційного ДП "Укрекоресурси" виявилися популізмом. Про це у своєму блозі написав екопрактик Кирило Косоуров, передає УНН.

За словами Косоурова, насправді у березні 2015 року екс-міністр економіки України Айварас Абромавічус ліквідував постанову уряду, яка забезпечувала систему збирання коштів за випуск на ринок тари та пакувань, які після використання продукції мали бути спрямовані на переробку. Про ліквідацію ДП мови не йшлося, зазначив він. Тож станом на червень 2018 року ДП "Укрекоресурси" є діючим, про що свідчать відкриті дані з державного реєстру.

"Підприємство зі штатом близько 200 співробітників, обладнанням та нерухомістю на сотні мільйонів гривень насправді ніхто не ліквідовував. Було раптово обрізано фінансування, не затверджено план реорганізації. Міністр поспішав виконати замовлення певного бізнесу на ліквідацію законодавчого забезпечення фінансування переробки корисних відходів", - зазначив Косоуров.

Попри обіцянки уряду, з плином трьох років проблема переробки відходів в Україні так і не вирішена, зазначив екопрактик.

"У парламенті пиляться кілька варіантів законопроектів щодо побудови системи фінансування переробки відходів. Розроблена Національна стратегія поводження з відходами, на підході Національний, а за ним і регіональні плани поводження з відходами. А відходи, тим часом, продовжують захоронювати на застарілих, переповнених та небезпечних полігонах та звалищах.

Тим часом імпортери не несуть жодної фінансової відповідальності за розміщення на ринку тари, як наслідок – відходів. До речі, не було помічено зниження ціни на товари за рахунок скасування обов'язкових платежів за 915 постановою", - написав він.

Нагадаємо, надлишок пластикового сміття став проблемою для багатьох країн в світі. Україна - не виняток. Щорічно наша країна накопичує близько 12-15 млн тонн твердих побутових відходів, 40% з яких - це тара, зокрема пластикова. Експерти вказують, що проблема криється у відсутності мотивації українців цивілізовано поводитися зі сміттям, зокрема пластиковими пляшками.

Боротися з пластиком більшості європейських країн допомагає депозитна система збору тари.

Принцип її роботи полягає в тому, що при здачі пляшок в спеціальний автомат споживачам повертається частина грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок збере автомат - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

Норвегія, наприклад, завдяки такій системі переробляє майже всі пластикові пляшки в країні. У 2016 році там переробили 598 млн пляшок, що становить 97% від загального обсягу.

В Україні така система запрацює, як тільки народні депутати схвалять зареєстрований в парламенті законопроект.

Українські Національні Новини

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