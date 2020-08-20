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Експерт про кредити американської корпорації Cargill: кабала під виглядом допомоги

Експерт про кредити американської корпорації Cargill: кабала під виглядом допомоги

Київ • УНН

 • 11875 перегляди

КИЇВ. 21 серпня. УНН. Україна залазить в кабалу американської корпорації Cargill. Про це на своїй сторінці в Facebook написав економічний експерт Юрій Гаврилечко, передає УНН.

Він нагадав, що другий рік поспіль уряд України бере кредити у Cargill.

"Не бачу нічого хорошого в тому, що Україна залазить в кабалу американської корпорації Cargill.

Минулого року уряд вже брав кредит у Cargill у 250 млн євро (100 млн вони взяли під 5,15% річних на два роки і 150 млн під 6,25% на п'ять років). У цьому році уряд знову взяв кредит у Cargill у 250 млн євро, але вже під відсотки вище: 5,95% річних за кредитами (сума не називається) на три роки і 6,85% річних на п'ять років", - нагадав Гаврилечко.

Тільки за рік на відсотках по кредитах Cargill Україна втрачає, а корпорація заробляє майже 1 млн євро, додав він.

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"Якщо допустити, що в цьому році уряд узяв теж 150 млн євро на п'ять років уже під 6,85% річних, то виходить він дав можливість Cargill додатково заробити на українцях майже 1 млн євро. А ви кажете, грошей у них немає. Це на закупівлю бебі-боксів для новонароджених немає, а для транснаціональних корпорацій - завжди знайдуться", - говорить експерт.

У разі прострочення платежів, американці церемонитися з українцями не будуть, прогнозує Гаврилечко.

"Американці в друзів грати не будуть - коли треба буде, заберуть все з потрохами. Як це було у Cargill з "Дельта банком". За місяць до входу тимчасової адміністрації в банк вони незаконно вивели свої 100 млн дол., а українські вкладники залишилися ні з чим. Я вже не кажу про постійні скандали Cargill c несплатою податків..." - додав він.

Нагадаємо, Кабмін на цьому тижні погодив новий кредит від приватної американської сільгоспкорпорації Cargill на суму 250 млн євро.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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