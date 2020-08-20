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Эксперт о кредитах американской корпорации Cargill: кабала под видом помощи

Эксперт о кредитах американской корпорации Cargill: кабала под видом помощи

Киев  •  УНН

 • 11873 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Украина залазит в кабалу американской корпорации Cargill. Об этом на своей странице в Facebook написал экономический эксперт Юрий Гаврилечко, передает УНН.

Он напомнил, что второй год подряд правительство Украины берет кредиты у Cargill.

"Не вижу ничего хорошего в том, что Украина залазит в кабалу американской корпорации Cargill.

В прошлом году правительство уже брало кредит у Cargill в 250 млн евро (100 млн они взяли под 5,15% годовых на два года и 150 млн под 6,25% на пять лет). В этом году правительство опять взяло кредит у Cargill в 250 млн евро, но уже под проценты выше: 5,95% годовых по кредитам (сумма не называется) на три года и 6,85% годовых на пять лет", - напомнил Гаврилечко.

Только за год на процентах по кредитам Cargill Украина теряет, а корпорация зарабатывает почти 1 млн евро, добавил он.

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"Если допустить, что в этом году правительство взяло тоже 150 млн евро на пять лет уже под 6,85% годовых, то получается оно дало возможность Cargill дополнительно заработать на украинцах почти 1 млн евро. А вы говорите, денег у них нет. Это на закупку бэби-боксов для новорожденных нет, а для транснациональных корпораций - всегда найдутся", - говорит эксперт.

В случае просрочки платежей, американцы церемониться с украинцами не будут, прогнозирует Гаврилечко.

"Американцы в друзей играть не будут - когда надо будет, заберут все с потрохами. Как это было у Cargill с "Дельта банком". За месяц до входа временной администрации в банк они незаконно вывели свои 100 млн дол., а украинские вкладчики остались ни с чем. Я уже не говорю о постоянных скандалах Cargill c неуплатой налогов..." - добавил он.

Напомним, Кабмин на этой неделе согласовал новый кредит от частной американской сельхозкорпорации Cargill на сумму 250 млн евро.

Украинские Национальные Новости

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