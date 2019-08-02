Експерт порадив, як захистити персональні дані на мобільному телефоні

Експерт зазначив, що є базові речі, яких потрібно дотримуватись. Це такі ж правила, як не переходити дорогу на червоне світло чи пристібатися паском безпеки в автомобілі.

"Щодо персональних даних – це обов’язково мати на телефоні пароль (цифровий, графічний чи біометричний). У налаштуваннях безпеки телефону важливо поміняти стандартний пароль – так, у більшості з нас там (стандартно – ред.) стоїть 0000 чи 1111 або й взагалі пароль відключений – так не можна, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт", - повідомив Гостіщев.

За його словами, паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банкінгу в жодному разі не можна зберігати у нотатках на телефоні. Вже краще в блокнот записати, паперовий, і під подушку покласти, сказав експерт.

"До речі, про гроші: створіть меганадійний пароль для банкінгу, ваша дата народження – поганий варіант. І ні, він не має бути такими самим, як для пошти. Взагалі однаковий пароль "на все" – дуже ризиковано. Думаю, не потрібно пояснювати, чому", - зазначив Гостіщев.

Також він наголосив, що потрібно уважно переглянути галерею на пристрої. Там не має бути фото документів: паспорта, індивідуального податкового номера, прав на авто. Якщо вони необхідні, можна завантажити їх на віртуальний диск.

"Якщо ви заходите в соцмережі або в пошту з чужого пристрою, краще робити це через приховану вкладку – так чужий пристрій не запам’ятає ваш пароль", - порадив він.

Нагадаємо, сорок відсотків дітей від 8 до 11 років засинають поруч зі смартфоном.