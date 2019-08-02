Експерт порадив, як захистити персональні дані на мобільному телефоні

ukru
22 березня, 04:30 • 58080 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 134905 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 160516 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 149327 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 224583 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 158070 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 193628 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 179653 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130915 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173763 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3 м/с
24 %
756 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

Трамп заявив про можливий дедлайн для путіна щодо миру в Україні

22 березня, 02:48 • 92996 перегляди
100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

100-річна італійка вже 67 років працює баристою без вихідних і не збирається йти на пенсію

22 березня, 03:14 • 75282 перегляди
Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

Британія посилить армію і готується ввести в Україну миротворчі війська

22 березня, 03:30 • 30303 перегляди
ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

ЗСУ ліквідували 1210 окупантів та знищили 552 одиниці техніки рф - Генштаб

22 березня, 06:13 • 73904 перегляди
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

06:54 • 44555 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 145651 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 224583 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 193628 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 179653 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 147136 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

10:28 • 9475 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

09:42 • 15578 перегляди
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 134905 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 105770 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 84153 перегляди
Актуальне
Експерт порадив, як захистити персональні дані на мобільному телефоні

Експерт порадив, як захистити персональні дані на мобільному телефоні

Київ • УНН

 • 28784 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. На сьогодні мобільний телефон є не просто способом комунікації. Це пристрій, який зберігає безліч конфіденційної інформації, яку проти вас може використати хакер. Як захистити свої персональні дані на мобільному телефоні й не стати жертвою хакерів, у відповідь на запит журналіста УНН розповів виконавчий директор IT Dnipro Community Євген Гостіщев.

Експерт зазначив, що є базові речі, яких потрібно дотримуватись. Це такі ж правила, як не переходити дорогу на червоне світло чи пристібатися паском безпеки в автомобілі.

"Щодо персональних даних – це обов’язково мати на телефоні пароль (цифровий, графічний чи біометричний). У налаштуваннях безпеки телефону важливо поміняти стандартний пароль – так, у більшості з нас там (стандартно – ред.) стоїть 0000 чи 1111 або й взагалі пароль відключений – так не можна, бо саме за допомогою номера телефону можна зламати банківський акаунт", - повідомив Гостіщев.

За його словами, паролі від пошти, акаунтів, додатків, соцмереж, банкінгу в жодному разі не можна зберігати у нотатках на телефоні. Вже краще в блокнот записати, паперовий, і під подушку покласти, сказав експерт.

"До речі, про гроші: створіть меганадійний пароль для банкінгу, ваша дата народження – поганий варіант. І ні, він не має бути такими самим, як для пошти. Взагалі однаковий пароль "на все" – дуже ризиковано. Думаю, не потрібно пояснювати, чому", - зазначив Гостіщев.

Також він наголосив, що потрібно уважно переглянути галерею на пристрої. Там не має бути фото документів: паспорта, індивідуального податкового номера, прав на авто. Якщо вони необхідні, можна завантажити їх на віртуальний диск.

"Якщо ви заходите в соцмережі або в пошту з чужого пристрою, краще робити це через приховану вкладку – так чужий пристрій не запам’ятає ваш пароль", - порадив він.

Нагадаємо, сорок відсотків дітей від 8 до 11 років засинають поруч зі смартфоном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,237.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,990.42