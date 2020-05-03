Екснападник збірної України назвав найгіршого наставника в кар'єрі

Колишній форвард збірної України вважає ексрульового “Шахтаря” Паулу Фонсеку найгіршим, з ким йому прийшлося співпрацювати.

“Для мене так. Тренує він „Рому“ — і що? Що він виграв з командою? На якому місці йде? Не кажу, хороший він чи поганий. Я говорю особисто за себе. Це були побутові моменти, все разом. Він вибрав такий шлях. Команда грала при Фонсеці? Це Фонсеки команда? Приклад. При Рамосі ми грали в один футбол, при Маркевичу — в інший. Фонсека „Шахтар“ не поміняв. Як можна було посадити Рака (Ракицького — ред.) на трибуну, кричати, що я граю в два нападники, потім вилетіти з ЛЧ і говорити, що не він винен”, — сказав Селезньов.

Нинішнього сезону Фонсека на чолі “Роми” займає 5-те місце на момент призупинення Серії А та не потрапляє в зону Ліги чемпіонів (відставання в три очки від “Аталанти” у якої ще гра в запасі).

Додамо, 34-річний Селезньов є вихованцем “Шахтаря”. Права на футболіста належали “гірникам” з 2002 по 2009 роки, а також з 2011 по 2012. За цей час він зіграв за донеччан 29 баталій і забив 8 голів.