Экс-нападющий сборной Украины назвал худшего наставника в карьере
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Украинский легионер турецкого "Бурсаспором" Евгений Селезнев в интервью "Tribuna.com" рассказал, с кем из тренеров ему было хуже всего работать, сообщает УНН.
Бывший форвард сборной Украины считает экс-руководящего “Шахтера” Паула Фонсеку наихудшим тренером, с кем ему пришлось сотрудничать.
“Для меня так. Тренирует он „Рому“ — и что? Что он выиграл с командой? На каком месте идет? Не говорю, хороший он или плохой. Я говорю лично за себя. Это были бытовые моменты, все вместе. Он выбрал такой путь. Команда играла при Фонсеке? Это Фонсеки команда? Пример. При Рамосе мы играли в один футбол, при Маркевиче — в другую. Фонсека „Шахтер“ не поменял. Как можно было посадить Рака (Ракицкого — ред.) на трибуну, кричать, что я играю в два нападающих, потом вылететь из ЛЧ и говорить, что не он виноват”, — сказал Селезнев.
В нынешнем сезоне Фонсека во главе “Ромы” занимает 5-е место на момент приостановления Серии А и не попадает в зону Лиги чемпионов (отставание в три очка от “Аталанты” в которой еще игра в запасе).
Добавим, 34-летний Селезнев является воспитанником “Шахтера”. Права на футболиста принадлежали “горнякам” с 2002 по 2009 годы, а также с 2011 по 2012. За это время он сыграл за дончан 29 баталий и забил 8 голов.