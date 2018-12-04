Екс-заступник голови ДФС: податкові розстрочки надавалися за особистим підписом Насірова

У ситуації з Романом Насіровим саме податкові розстрочки компаніям єкс-депутата Олександра Онищенко стали предметом розслідування НАБУ.

“Загалом, є певна процедура надання податкових розстрочок. Обов’язково має здійснюватися аналіз економіки підприємства для того, щоб зрозуміти чому виникла необхідність в наданні податкової розстрочки. Крім того, здійснюється податкова застава активів компанії. Ці активи повинні бути ліквідними для того, щоб у випадку, якщо не буде сплачена сума податку — можна було здійснити стягнення за рахунок активів. Сьогодні ми знаємо, що Насірову саме за ці податкові розстрочки стосовно підприємств, бенефіціаром яких був Онищенко, висунуто підозру НАБУ. І він знаходиться під судом наразі саме за це. Тому очевидно, що НАБУ та САП, вважають, що розстрочки надавались не належним чином”, — розповів він. Лікарчук додав, що рішення про надання податкової розстрочки приймаються виключно за підписом голови ДФС.

Щодо решти згаданих у ЗМІ прізвищ, на кшталт Суркісів чи Коломойського, то кожен випадок правоохоронцями має досліджуватися окремо.

“Це рішення не приймається ні за чиїм іншим підписом. Виключно за підписом голови ДФС. І голова ДФС фактично має вплив на покращення економіки підприємства, надаючи йому „кредит“. Питання в тому, чи була така заборгованість потім сплачена... З однієї сторони це є протекціоністська річ, але з іншої сторони доступ до таких механізмів мають далеко не всі учасники ринку. І таким чином створюється конкуренція”, — пояснив екс-податківець.

На переконання Лікарчука великі фінансово-промислові групи в Україні “мають вихід на керівництво ДФС”, завдяки чому й отримують вигідні умови оподаткування.

“Ба більше, на податкових відстрочках компанії заробляють гроші. Тобто, кожна розстрочка має певний економічний зміст. І САП тепер нехай перевіряє який саме і в чиїх інтересах...”, — зазначив Лікарчук.

Нагадаємо, напередодні у ЗМІ заявилась інформація про те, що Роман Насіров видав податкові розстрочки 70 підприємствам на загальну суму у 18 млрд грн. Сам Насіров згодом заявив, що такі дані, начебто, не відповідають дійсності, пославшись на комерційну таємницю підприємств. Зауважимо, що серед отримувачів розстрочок від Насірова називають бізнеси братів Суркісів, Фірташа, Григоришина, Коломойського та Ахметова.

Як повідомляв УНН, 31 січня 2018 року Кабінет міністрів України звільнив Романа Насірова з посади голови Державної фіскальної служби.

Екс-голова ДФС Роман Насіров та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, екс-голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).