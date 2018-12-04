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Экс-заместитель председателя ГФС: налоговые рассрочки предоставлялись за личной подписью Насирова

Киев • УНН

 • 15079 просмотра

КИЕВ. 4 декабря. УНН. Налоговые рассрочки выдаются плательщикам налогов, если предприятие не имеет оборотных средств для осуществления того или иного налогового платежа. И предоставляются исключительно за подписью главы Фискальной службы. Об этом в комментарии УНН рассказал экс-заместитель председателя ГФС, юрист Константин Ликарчук.

Экс-заместитель председателя ГФС: налоговые рассрочки предоставлялись за личной подписью Насирова

В ситуации с Романом Насировым именно налоговые рассрочки компаниям екс-депутата Александра Онищенко стали предметом расследования НАБУ.

"В общем, есть определенная процедура предоставления налоговых рассрочек. Обязательно должен осуществляться анализ экономики предприятия для того, чтобы понять почему возникла необходимость в предоставлении налоговой рассрочки. Кроме того, осуществляется налоговый залог активов компании. Эти активы должны быть ликвидными для того, чтобы в случае, если не будет уплачена сумма налога - можно было осуществить взыскание за счет активов. Сегодня мы знаем, что Насирову именно за эти налоговые рассрочки в отношении предприятий, бенефициаром которых был Онищенко, предъявлено подозрение НАБУ. И он находится под судом сейчас именно за это. Поэтому очевидно, что НАБУ и САП, считают, что рассрочки предоставлялись не должным образом", - рассказал он. Ликарчук добавил, что решение о предоставлении налоговой рассрочки принимаются исключительно за подписью председателя ГФС.

Что касается остальных упомянутых в СМИ фамилий, вроде Суркисов или Коломойского, то каждый случай правоохранителями должен исследоваться отдельно.

"Это решение не принимается ни под чьей-то другой подписью. Только за подписью председателя ГФС. И председатель ГФС фактически влияет на улучшение экономики предприятия, предоставляя ему "кредит". Вопрос в том, была ли такая задолженность потом уплачена... С одной стороны это протекционистская вещь, но с другой стороны доступ к таким механизмам имеют далеко не все участники рынка. И таким образом создается конкуренция", - пояснил экс-налоговик.

По мнению Ликарчука крупные финансово-промышленные группы в Украине "имеют выход на руководство ГФС", благодаря чему и получают выгодные условия налогообложения.

"Более того, на налоговых отсрочках компании зарабатывают деньги. То есть, каждая рассрочка имеет определенный экономический смысл. И САП теперь пусть проверяет какой именно и в чьих интересах ...", - отметил Ликарчук.

Напомним, накануне в СМИ заявилась информация о том, что Роман Насиров выдал налоговые рассрочки 70 предприятиям на общую сумму в 18 млрд грн. Сам Насиров впоследствии заявил, что такие данные, как будто, не соответствуют действительности, сославшись на коммерческую тайну предприятий. Отметим, что среди получателей рассрочек от Насирова называют бизнес братьев Суркисов, Фирташа, Григоришина, Коломойского и Ахметова.

Как сообщал УНН, 31 января 2018 года Кабинет министров Украины уволил Романа Насирова с должности председателя Государственной фискальной службы.

Экс-глава ГФС Роман Насиров и руководитель департамента обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Кроме того, экс-главе ГФС инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия).

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