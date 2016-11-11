Екс-начальнику Київського підприємства оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру колишньому начальнику комунального підприємства за фактом незаконного видобування 17 тис. тонн піску в Бородянському районі. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Встановлено, що екс-начальник одного з комунальних підприємств незаконно, протягом 2012-2014 років, здійснив видобуток 17 тисяч тонн піску на суму 444 тис. гривень в селі Здвижівка Бородянського району, таким чином заволодівши землями водного фонду в особливо великому розмірі.
У подальшому, видобутий злочинним шляхом пісок, комунальне підприємство реалізовувало ряду суб’єктам господарювання.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч.1 ст.239-2 (незаконне заволодіння землями водного фонду в особливо великих розмірах) КК України.
Досудове розслідування триває.