Экс-начальнику Киевского предприятия объявили о подозрении

Установлено, что экс-начальник одного из коммунальных предприятий незаконно, в течение 2012-2014 годов совершил добычу 17 тыс. тонн песка на сумму 444 тыс. гривен в селе Здвижевка Бородянского района, таким образом завладев землями водного фонда в особо крупном размере.

В дальнейшем, добытый преступным путем песок, коммунальное предприятие реализовывало субъектам хозяйствования.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.