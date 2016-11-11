Экс-начальнику Киевского предприятия объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении бывшему начальнику коммунального предприятия по факту незаконной добычи 17 тыс. тонн песка в Бородянском районе. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что экс-начальник одного из коммунальных предприятий незаконно, в течение 2012-2014 годов совершил добычу 17 тыс. тонн песка на сумму 444 тыс. гривен в селе Здвижевка Бородянского района, таким образом завладев землями водного фонда в особо крупном размере.
В дальнейшем, добытый преступным путем песок, коммунальное предприятие реализовывало субъектам хозяйствования.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч.1 ст.239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах) УК Украины.
Досудебное расследование продолжается.