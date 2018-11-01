Екс-депутата Криму судитимуть за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради АР Крим, обвинуваченого у державній зраді. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури України, передає УНН.
“Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами проведеного спеціального досудового розслідування направлено до суду обвинувальний акт стосовно колишнього депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим, який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.111 КК України (державна зрада)”, — йдеться в повідомленні.
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Досудове розслідування встановило, що у березні-квітні 2014 року цей депутат Верховної Ради АР Крим надав допомогу та сприяв окупації півострова.
“Зокрема, за його безпосередньої участі незаконно прийнято ряд постанов, у результаті чого було створено нелегітимне державне утворення „Республіка Крим“. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, — зазначили у прокуратурі.
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Нагадаємо, в розшук оголосили голову Холодногірської райдержадміністрації, якого підозрюють у державній зраді.