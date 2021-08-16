Експосадовець "Первомайськвугілля" отримав 300 тисяч грн безпідставних виплат: йому оголосили підозру

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Слідчі Луганської області встановили, що 2018 року один із керівників шахти “Первомайськвугілля” погодив письмову заяву про надання поворотної фінансової допомоги посадовцю шахти. Внаслідок цього йому безпідставно нарахували 300 тисяч гривень. А держпідприємство дістало збитки на відповідну суму.

Колишньому посадовцю державного підприємства “Первомайськвугілля” повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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