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Експосадовець "Первомайськвугілля" отримав 300 тисяч грн безпідставних виплат: йому оголосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Експосадовця шахти “Первомайськвугілля” обвинувачують у зловживанні службовим становищем.Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Слідчі Луганської області встановили, що 2018 року один із керівників шахти “Первомайськвугілля” погодив письмову заяву про надання поворотної фінансової допомоги посадовцю шахти. Внаслідок цього йому безпідставно нарахували 300 тисяч гривень. А держпідприємство дістало збитки на відповідну суму.

Колишньому посадовцю державного підприємства “Первомайськвугілля” повідомили про підозру. Йому інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, а також штраф від 500 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Привласнив понад 1,5 млн гривень через підприємство родичів: у Києві судитимуть посадовця

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