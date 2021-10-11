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Економіст звернув увагу на прибутки “Кернел”: державі платить мізер, а збагачується на ціні олії для людей

Київ • УНН

 • 18389 перегляди

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Надмірні ціни на олію, мізерна сплата податків до бюджету та відсутність реакції влади — економіст Борис Кушнірук в коментарі УНН розповів секрет фінансового успіху одного з найбільших латифундистів в Україні, компанії “Кернел” Андрія Веревський.

Веревський нещодавно публічно похизувався примноженням прибутків “Кернел”, проте Кушнірук звернув увагу на структуру цих фінанасових досягнень. За словами останнього, в Україні діє картельна змова виробників олії, які користуються своїм суттєвим положенням на ринку і продають українцям продукт по завищеним цінам.

Цитата

“Що стосується цін на олію, то це історія є результатом картельної змови на які не реагує АМКУ. У нас два великих виробники це Бунге й Кернел. І на жаль, я не почув з боку АМКУ, що вони розслідують цей факт”, — прокоментував він.

До того ж “Кернел” платить мінімальні відрахування в бюджет — лише 3,5% від свого прибутку, паралельно забираючи з бюджету відшкодування ПДВ за експорт сировини, продовжив він.

"Мало того, що вони сплачують мізер, ми ще й стимулюємо, щоб вони не займалися створенням доданої вартості. Тобто ми самі стимулюємо сировинну структуру нашого експорту. Наприклад, Нідерланди в якої в десятки разів менше сільгоспземель експортує в багато разів більше суму, ніж Україна. Тобто з земель значно меншою кількості вони експортують в декілька разів більше. І це результат тієї моделі (оподаткування — ред), яку ми фактично створили, яка сама по собі стимулює експорт сировини“, — резюмував аналітик.

Доповнення

Агрохолдинг “Кернел” Андрія Веревського — один з найбільших отримувачів відшкодування ПДВ. Лише в серпні він отримав з бюджету 1,6 млрд грн. При цьому “Кернел” спеціалізується на виробництві олії (Чумак, Стожар, Щедрий дар), яка в Україні б’є цінові рекорди і коштує вдвічі дорожче, ніж у сусідній Польщі. Критики “Кернел” стверджують, що компанія вирощує соняшник із використанням небезпечних речовин, які провокують онкологію. У серпні суд встановив причетність “Кернел” до масового отруєння і загибелі бджіл на Хмельниччині.

До теми

Андрій Веревський потенційно підпадає під критерії олігарха

У 2020 році BBC Україна оприлюднила відео, яке розповідає, як “Кернел” викуповує фермерські господарства, щоб
їх зруйнувати.

Українські Національні Новини

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