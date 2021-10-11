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Экономист обратил внимание на доходы "Кернел": государству платит мизер, а обогащается на цене масла для людей

Экономист обратил внимание на доходы "Кернел": государству платит мизер, а обогащается на цене масла для людей

Киев  •  УНН

 • 18383 просмотра

КИЕВ. 11 октября. УНН. Чрезмерные цены на масло, мизерная оплата налогов в бюджет и отсутствие реакции власти - экономист Борис Кушнирук УНН рассказал секрет финансового успеха одного из крупнейших латифундистов в Украине, компании "Кернел" Андрея Веревского.

Веревский недавно публично похвастался приумножением доходов "Кернел", однако Кушнирук обратил внимание на структуру этих финанасових достижений. По словам последнего, в Украине действует картельный сговор производителей масла, которые пользуются своим существенным положением на рынке и продают украинцам продукт по завышенным ценам.

Цитата

"Что касается цен на масло, то эта история является результатом картельного сговора на который не реагирует АМКУ. У нас два крупных производителя это Бунге и Кернел. И к сожалению, я не услышал со стороны АМКУ, что они расследуют этот факт", - прокомментировал он.

К тому же "Кернел" платит минимальные отчисления в бюджет - всего 3,5% от своей прибыли, параллельно забирая из бюджета возмещение НДС за экспорт сырья, продолжил он.

"Мало того, что они платят мизер, мы еще и стимулируем, чтобы они не занимались созданием добавленной стоимости. То есть мы сами стимулируем сырьевую структуру нашего экспорта. Например, Нидерланды, где в десятки раз меньше сельхозземель, экспортируют во много раз больше сумму, чем Украина. То есть с земель значительно меньше количества они экспортируют в несколько раз больше. И это результат той модели (налогообложения - ред), которую мы фактически создали, которая сама по себе стимулирует экспорт сырья", - резюмировал аналитик.

Дополнение

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского - один из крупнейших получателей возмещения НДС. Только в августе он получил из бюджета 1,6 млрд грн. При этом "Кернел" специализируется на производстве масла (Чумак, Стожар, Щедрый дар), которое в Украине бьет ценовые рекорды и стоит вдвое дороже, чем в соседней Польше. Критики "Кернел" утверждают, что компания выращивает подсолнечник с использованием опасных веществ, которые провоцируют онкологию. В августе суд установил причастность "Кернел" к массовому отравлению и гибели пчел в Хмельницкой области.

К теме

Андрей Веревский потенциально подпадает под критерии олигарха.

В 2020 году BBC Украина обнародовала видео, которое рассказывает, как "Кернел" выкупает фермерские хозяйства, чтобы
их разрушить.

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