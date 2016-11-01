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Екологічна інспекція розпочала перевірки портових терміналів

Екологічна інспекція розпочала перевірки портових терміналів

Київ • УНН

 • 9050 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Державна екологічна інспекція у Херсонській області розпочала перевірки портових терміналів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Так, 26 жовтня 2016 року державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Херсонської області під час розгляду скарги громадянина проведена позапланова перевірка дотримання вимог природоохоронного законодавства ПАТ “Новокаховський річковий порт” (Таврійськ).

“За результатами перевірки встановлено ряд порушень природоохоронного законодавства в частині охорони земельних, водних ресурсів та поводження з відходами. А саме, виявлено засмічення землі побутовими відходами, складеним металобрухтом не на спеціально відведених площах з твердим покриттям та зафіксовано факт розливу нафтопродуктів на відкритому ґрунті, що є порушенням вимог Земельного кодексу України, Закону України “Про охорону земель” та Закону України “Про відходи”, — йдеться у повідомленні.

Відповідальну особу товариства притягнуто до адміністративної відповідальності, складено 4 протоколи про адміністративне правопорушення.

В роботі перебувають розрахунки збитків, заподіяні державі внаслідок порушення природоохоронного законодавства.

Нагадаємо, міністр екології та природних ресурсів анонсував перевірки всіх підприємств, що мають ліцензії у сфері поводження з небезпечними відходами. За даними відомства, із майже 300 утилізаторів небезпечних відходів лише 10 відповідають ліцензійним вимогам.

Екологи пояснюють це тим, що Мінприроди видає ліцензії на утилізацію небезпечних відходів “наосліп”, без проведення доліцензійних перевірок на предмет відповідності матеріально-технічної бази. В результаті, переважна більшість утилізаторів небезпечних відходів в Україні є “фірмами-метеликами”.

Як раніше повідомляв УНН, у парламенті вже підготували відповідні законодавчі зміни, а саме передбачили надання повноважень Мінприроди на доліцензійні перевірки. Тепер необхідно, аби парламентська більшість підтримала такий законопроект.

 

Українські Національні Новини

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