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Экологическая инспекция начала проверки портовых терминалов

Экологическая инспекция начала проверки портовых терминалов

Киев • УНН

 • 9050 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Государственная экологическая инспекция в Херсонской области начала проверки портовых терминалов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, 26 октября 2016 г. государственные инспекторы по охране окружающей природной среды Херсонской области при рассмотрении жалобы гражданина провели внеплановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства ПАО "Новокаховский речной порт" (Таврийск).

"По результатам проверки установили ряд нарушений природоохранного законодательства в части охраны земельных, водных ресурсов и обращения с отходами. В частности, обнаружили засорение земли бытовыми отходами, сброшенным металлоломом не в специально отведенных площадях с твердым покрытием и зафиксирован факт разлива нефтепродуктов в открытом грунте, что является нарушением требований Земельного кодекса Украины, Закона Украины "Об охране земель" и Закона Украины "Об отходах" , - говорится в сообщении.

Ответственное лицо общества привлекли к административной ответственности, составили 4 протокола об административном правонарушении.

В работе находятся расчеты убытков, причиненных государству вследствие нарушения природоохранного законодательства.

Напомним, министр экологии и природных ресурсов анонсировал проверки всех предприятий, имеющих лицензии в сфере обращения с опасными отходами. По данным ведомства, из почти 300 утилизаторов опасных отходов только 10 соответствуют лицензионным требованиям.

Экологи объясняют это тем, что Минприроды выдает лицензии на утилизацию опасных отходов "вслепую", без проведения долицензионных проверок на предмет соответствия материально-технической базы. В результате, подавляющее большинство утилизаторов опасных отходов в Украине являются "фирмами-бабочками".

Как ранее сообщал УНН, в парламенте уже подготовили соответствующие законодательные изменения, а именно предусмотрели предоставление полномочий Минприроды на долицензионные проверки. Теперь необходимо, чтобы парламентское большинство поддержало такой законопроект.

 

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