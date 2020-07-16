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Екоінспекція залучить космічні технології для моніторингу довкілля

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 липня. УНН. Державні екологічні інспектори зможуть виявляти порушення та фіксувати обсяги завданих довкіллю збитків за допомогою космічних технологій. Про це повідомив голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Космічні технології допомагатимуть інспекторам ДЕІ виявляти екологічні порушення і фіксувати обсяги завданих збитків довкіллю. Таке можливо? Звісно можливо! Співпраця з Державним космічним агентством України (ДКА) може не просто стати корисною, а і на якісно новий рівень вивести ефективність ДЕІ в захисті української природи”, — написав Мальований.

Він повідомив, що у середу відбулася робоча зустріч з очільником ДКА Володимиром Усовим і начальником Національного центру управління та випробування космічних засобів Володимиром Присяжним. Вони презентували свої можливості, що можуть допомогти ДЕІ здійснювати контроль та нагляд за природою країни.

“Ми домовилися спільно розробити Національну систему моніторингу довкілля”, — повідомив очільник ДЕІ. З його слів, ця система допоможе фіксувати місця й обсяги:

  • вирубки лісу;
  • стихійних сміттєзвалищ;
  • забруднення вод в наслідок викидів з суден;
  • видобування природних ресурсів;
  • просідання ґрунтів.

З його слів, наступним кроком буде створення робочої групи відповідальних фахівців для формулювання технічного завдання.

Як повідомляв УНН, за розрахунками ДЕІ, за червень збитки державі через порушення природоохоронного законодавства сягнули понад 100 млн грн, до правоохоронних органів направлено 94 матеріали за ознаками злочину проти довкілля.

Українські Національні Новини

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