Екоінспекція нарахувала за місяць 100 млн грн збитків, заподіяних природі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. За червень збитки державі через порушення природоохоронного законодавства сягнули понад 100 млн грн, до правоохоронних органів направлено 94 матеріали за ознаками злочину проти довкілля. Про це написав у Facebook голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований, передає УНН.
“Підбили підсумки роботи ДЕІ за червень. Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі порушеннями природоохоронного законодавства — 100 млн 152 тис. 549 грн. Майже 92% збитків (91 млн 738 тис. 44 грн) нанесені невстановленими особами”, — написав Мальований.
Також він зазначив, що за місяць провели 2 141 перевірку, склали 2 267 протоколів про адмінпорушення. Штрафні санкції накладено на 2109 порушників на загальну суму 681,2 тис. грн, з яких до державного бюджету стягнуто 664, 8 тис. грн.
“До правоохоронних органів направлено 94 матеріали за ознаками злочину проти довкілля (ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України). Відкрито 58 кримінальних проваджень. Претензій та позовів за місяць було пред’явлено на загальну суму 2 млн 131 тис. 441 грн. У добровільному та примусовому порядку через рішення судів стягнуто 7 млн 133 тис. 548 грн”, — додав Мальований.
Нагадаємо, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований ініціював зустріч з Послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто та головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим, щоб разом напрацювати рішення щодо потрапляння річками з території України до Угорщини великої кількість сміття.