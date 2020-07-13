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Екоінспекція нарахувала за місяць 100 млн грн збитків, заподіяних природі

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. За червень збитки державі через порушення природоохоронного законодавства сягнули понад 100 млн грн, до правоохоронних органів направлено 94 матеріали за ознаками злочину проти довкілля. Про це написав у Facebook голова Державної екологічної інспекції (ДЕІ) Андрій Мальований, передає УНН.

“Підбили підсумки роботи ДЕІ за червень. Загальна сума розрахованих збитків, заподіяних державі порушеннями природоохоронного законодавства — 100 млн 152 тис. 549 грн. Майже 92% збитків (91 млн 738 тис. 44 грн) нанесені невстановленими особами”, — написав Мальований.

Також він зазначив, що за місяць провели 2 141 перевірку, склали 2 267 протоколів про адмінпорушення. Штрафні санкції накладено на 2109 порушників на загальну суму 681,2 тис. грн, з яких до державного бюджету стягнуто 664, 8 тис. грн.

“До правоохоронних органів направлено 94 матеріали за ознаками злочину проти довкілля (ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України). Відкрито 58 кримінальних проваджень. Претензій та позовів за місяць було пред’явлено на загальну суму 2 млн 131 тис. 441 грн. У добровільному та примусовому порядку через рішення судів стягнуто 7 млн 133 тис. 548 грн”, — додав Мальований.

Нагадаємо, голова Державної екологічної інспекції Андрій Мальований ініціював зустріч з Послом Угорщини в Україні Іштваном Ійдярто та головою Закарпатської ОДА Олексієм Петровим, щоб разом напрацювати рішення щодо потрапляння річками з території України до Угорщини великої кількість сміття.

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