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Джонсон звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува

Джонсон звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува

Київ • УНН

 • 155494 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звільнив міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува, який відкрито зажадав відставки глави уряду на тлі внутрішньополітичних скандалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Міністр став першим чиновником, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

Як наголошується, Гоув підтримував вихід Британії з ЄС. У 2019 році він був одним з претендентів на пост лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, становить понад 40 осіб.

Після звільнення Гоува про відставку заявив глава МОЗ і кілька помічників в урядовому апараті.

Нагадаємо 

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив членам Кабміну, які закликали його подати у відставку, що не залишить посаду.

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