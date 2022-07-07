Джонсон звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува

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Міністр став першим чиновником, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.

Як наголошується, Гоув підтримував вихід Британії з ЄС. У 2019 році він був одним з претендентів на пост лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.

Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, становить понад 40 осіб.

Після звільнення Гоува про відставку заявив глава МОЗ і кілька помічників в урядовому апараті.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив членам Кабміну, які закликали його подати у відставку, що не залишить посаду.