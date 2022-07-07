Джонсон звільнив міністра житлового будівництва Майкла Гоува
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон звільнив міністра з питань житлового господарства, регіонального розвитку й місцевого самоврядування Майкла Гоува, який відкрито зажадав відставки глави уряду на тлі внутрішньополітичних скандалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Деталі
Міністр став першим чиновником, якого Джонсон звільнив сам на тлі низки відставок членів його кабінету.
Як наголошується, Гоув підтримував вихід Британії з ЄС. У 2019 році він був одним з претендентів на пост лідера Консервативної партії після відставки Терези Мей, але пізніше зняв свою кандидатуру на користь Джонсона.
Загальна кількість відставок з уряду чинного британського прем'єра, за підрахунками Sky News, становить понад 40 осіб.
Після звільнення Гоува про відставку заявив глава МОЗ і кілька помічників в урядовому апараті.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив членам Кабміну, які закликали його подати у відставку, що не залишить посаду.